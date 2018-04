Francisco está hasta los h***** de la caradadura y maleducada Sofía Suescun

Lo de Sofía Suescun es de juzgado de guardia o de tiempo de cocción en la olla. Esta niñata de 21 años que su mayor merito ha sido ganar la 16ª edición de 'Gran Hermano' y que su madre Maite Galdeano convierte en estercoleros los platós de televisión que visita con las ordinarieces que cuenta, la mayoría irreproducibles aquí, se está permitiendo el lujo de criticar, insultar y pasarse los días sin hacer nada, y luego justificar todas las burradas que dice afirmando "Pido perdón, me he equivocado, pero es que yo digo las cosas a la cara"



Pero en el Lado Civilizado ya están hasta la coronilla de ella y hasta el 'santo' Francisco se ha visto obligado a decir un par de cosas, algo que obviamente no sentó nada bien a la concursante quien se puso gritar y decir chorradas, algo que se le da muy bien, con esa boca de asco que pone cuando habla y no sonríe, según recoge Exclusivadigital

Francisco: "Mañana hay que levantarse a currar, vas a coger leña con nosotros. El que no curra no come"

Sofía: "Me lo vas a decir tú, que si no trabajo no como. Ya lo que me faltaba por oír. Ahí se ve lo mala persona que eres. Que tengas los cojones de decirme que si no trabajas no comes...es lamentable que con tu edad me digas"

Alberto;: "Es que no van a subir al bosque a coger leñas mientras tú estás aquí tomando el sol"

Adrián: "Tu tienes 21 años y este hombre 60, tenías que hacerlo tú y el doble.."

Sofia: "No me toquéis las pelotas, ni que pescarais todos los días peces, que no hacéis nada, vale.."

(Risas en general de todos sobre el comentario)

Sofia: "Ojala te castigue Dios"

Francisco: "¿Y que castigo por ejemplo?"

Y así continuó esta navarra que cada vez que habla pone de manifiesto su educación.





