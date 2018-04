Gustavo González deja con el culo al aire a Lydia Lozano

En el programa 'Sálvame' de esta tarde del 2 de abril trataban lo sucedido en 'Supervivientes' desde la gala del pasado jueves santo.



Se hablaba de la conversación que habían mantenida María Lapiedra con Sofia Suescun, en la cual ponían a caldo a Chabelita Pantoja y el propio Gustavo González, defensor de su novia María Lapiedra, criticaba.con dureza, según recoge Exclusivadigital

Los argumentos de Lydia Lozano provocaban el enfado de Gustavo González. "Me voy" decía el colaborador en un momento del programa. "Me voy porque me tengo que morder la lengua" afirmaba el colaborador ante lo que acaba de escuchar decir a Lydia Lozano.

"Vete al carajo anda" remataba Gustavo ya fuera del tiro de cámaras por detrás del lugar donde se sienta habitualmente el director del programa.

Lydia se levantaba de su asiento toda digna "¿A mi? ¿Asi me hablas? Así le hablas a la del bluf (pro María Lapiedra) a la que es un bluf le hablas así"

"¿Quien es un bluf? ¿quien es un bluf" repetía Gustavo dirigiéndose con cara de pocos amigos hacia la colaboradora que frenaba en seco .

"Sé sincera y di lo que era Saray" gritaba Gustavo a Lydia mientras esta a su vez gritaba sin entenderla lo que decía

"Mira ¿sabes lo que pasa?, con todo el dolor de mi corazón, aunque me duela lo que me dice Mila, es coherente...Tú no eres coherente, eres una cobarde" seguía espetándole a la cara el novio de María Lapiedra a la ex colaboradora de 'Tómbola'

Gustavo continuaba su discurso "¿Habéis visto que con Mila, aunque la aprecio, no puedo mirarla pero al menos es coherente, pero esta señora (dirigiéndose a Lydia Lozano) no lo es, no lo es. y ¿Ahora es un bluf María...? Mira Lydia vete al carajo"

"¿Sabes lo que pasa Lydia, que por desgracia tengo que darles la razón a todos. Eres falsa, eres falsa..Cómo eres Lydia" intentaba rematar Gustavo

"¿Pero se te ha ido la olla?" contestaba Lozano . "No se me va la olla, no se me va la olla" le respondía el paparazzi.

"¡Qué poca vergüenza! ¡Cómo has cambiado!" decía Lozano





VÍDEO DESTACADO: Gustavo se plantea dejar 'Sálvame'