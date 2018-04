Dani Mateo tira de bobadas para subirse al carro de los que blanquean la imagen de los catabatasunos CDR

¿Por qué Dani Mateo querría blanquear la imagen de los catabatasunos Comités de Defensa de la República? Pues porque es más independentista que Rufián, aunque no pueda admitirlo abiertamente porque le caería la del pulpo. Y porque es más de extrema izquierda que Pablo Iglesias, y eso sí puede demostrarlo en laSexta con gusto. Dani Mateo, la mano derecha de Wyoming, 'sale del armario' y se declara independentista.

En cualquier caso el humorista de 'El Intermedio' ha seguido a la perfección las directrices de la cadena verde, donde su jefe de informativos, Ferreras, solo es capaz de hablar del "sabotaje de los CDR" y no de su evidente violencia. Una violencia, por otra parte, que es tan latente como marcan las imágenes, que son las que deberían hablar por sí solas, como dice Inés Arrimadas con acierto. Arrimadas pega un revolcón magistral de realidad a Ferreras y de paso a Rahola, Colau, Griso y todo el que lo quiera.

Y se lo debió tomar al pie de la letra Dani Mateo, que rebuscó entre las imágenes más dantescas de la Semana Santa hasta que dio con dos actos ciertamente ridículos de estos CDR para demostrar que son más que los que hacen piras para cortar carreteras, los que revientan peajes y asaltan sedes y domicilios.

Pero que no se equivoque Dani Mateo, esas dos patochadas no justifican que los catabatasunos no sean la nueva kale borroka catalana, por mucho que lo intenten negar las Raholas y Colaus de turno.

Soberbia lección de Inés Arrimadas a todos los radicales indepes y a sus medias tintas televisivos.