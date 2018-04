El poco caballeroso Suso desvela su 'coitus interruptus' con Sofía

El Supervivientes: Tierra de Nadie de este martes brindó a la audiencia un sinfín de momentazos. Algunos de ellos, subidos de tono, como el que protagonizó Oriana Marzoli al desvelar a Jorge Javier cómo había sido su primera vez con su nuevo novio. Pero no fue el único. También Suso recordó, gracias a unas palabras de Sofía en la isla, cómo fue su noche de sexo con la navarra. Y la cosa no fue como todo el mundo pensaba.

"Hacía años que me quería liar con Suso y no había podido, porque yo tenía novio, pero todo llega. [...] Fue mejor el polvo que pegamos ayer que el de GH. Estuvimos como dos horas hablando de todo, recordando, sintiendo que nadie nos estaba viendo y la situación nos puso un poco on fire. Sí me acordaba de sus dimensiones un poco disparatadas, pero no recordaba su tacto", llegó a decir Sofía en la entrevista a Primera Línea en la que contaron lo ocurrido, según recoge Ecoteuve.