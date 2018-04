Esta niña de ‘La Voz Kids’ deja en ridículo en directo a Toñi Moreno

O Toñi Moreno es un imán para los hachazos, o realmente están preparados, por que no pasa una semana sin que comentemos un momento embarazoso entre la presentadora y sus invitados.

Recientemente fue la cantante Luz Casal la que propinó un gancho de izquierda a la presentadora de Viva la Vida, cuando discutían sobre si era positivo o no decir “te quiero” a la gente que te rodea, según recoge Segnorasque.

Este sábado, el magacín contó con la visita de Flori, Nazaret y Rocío, tres niñas que han pasado las audiciones de La Voz Kids. Y, una vez más, la visita estuvo marcada por la música… pero también por una graciosa anécdota entre la pequeña Rocío y Toñi Moreno.

Y es que al empezar el directo, Rocío quiso conocer a la andaluza… y esto es lo que pasó:

“Ella ha venido a maquillaje, que quería conocer la presentadora de este programa, y sin maquillaje no me ha reconocido. Le he tenido que decir soy Toñi Moreno.”

“Ahora ya me reconoces, ¿no?”, le preguntó Toñi a la joven artista. “Yo te he reconocido por las orejitas, porque sin maquillaje tampoco te he tenido muy claro que fueses tú”, bromeó la presentadora en referencia a las orejas de gato que llevaba la niña, y que tanta suerte le dieron en las audiciones.

