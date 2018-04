'First Dates': Ella le dice que es bisexual y él ya no quiere verla más

Aingeru y Desirée se conocieron un bonito día en ‘First Dates' y en seguida se gustaron.

Desde entonces, han tenido una relación a distancia con algunas turbulencias, pero ninguna como la que han vivido en directo en su segunda cita en el restaurante.

Sin que él se lo esperara, Desireé le ha dicho a su novio que, como hacía tiempo que no se veían, ella se ha estado fijando en una mujer. Que cree que es "bisexual", vamos. Aingeru le ha dicho que si no tenía otra momento para decírselo...



La verdad es que Desireé se ha sentido muy mal por habérselo dicho de esa manera, pero le ha salido sólo. "No tenía intención de decírtelo nunca, pero es que yo soy muy cariñosa y estaba falta de cariño...", le ha empezado a decir, y él se ha levantado al baño agobiadísimo. ¡Menuda situación en lo que se supone que iba a ser una cita para afianzar su amor!

Aingeru volvía a First Dates para pedirle perdón a Desirée por haberla dejado

Que Desireé le haya dicho que cree que es bisexual ha sido un doble jarro de agua fría para Aingeru.

Precisamente, él quería volver a verla en First Dates para darle este mensaje:

"Quiero pedirle perdón porque, después de conocernos, la gente empezó a hablarme mal de ella y yo me creí lo que me dijeron y la dejé. Luego volvimos pero ahora quiero que sepa lo mucho que me arrepiento de haber reaccionado así", le ha dicho a Carlos Sobera.

Aingeru le dice a Desireé que se tome un tiempo para aclarar su propia sexualidad

Después de la turbulenta segunda cita que han tenido - ella le ha confesado que ahora le gusta una mujer- Aingeru le ha dicho a Desireé que es mejor que se tomen un tiempo para que ella se aclare pero que, lo mejor, es que no vuelvan a verse.

Ella estaba echa un lío, porque en su corazón está Aingeru, pero también le gusta la otra chica, y ha comprendido que la rechace.