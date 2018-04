Jorge Javier destapa la propuesta que Risto Mejide le hizo para 'curar' su soltería

Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide tienen una relación de amor odio. Son públicos los desencuentros que han tenido durante la grabación de Got Talent, pero también es cierto que últimamente han vivido un acercamiento que ha tenido un momento cumbre con la última propuesta que el publicista ha hecho al presentador de Sálvame.

"Risto Mejide me envió no hace mucho un mensaje que me impactó", explica Jorge Javier. "Venía a decirme que, tras una ruptura, las primeras vacaciones suelen ser tremendas, pero que se ofrecía a que las pasara con él y con su mujer para que no me sintiera solo", relata en Lecturas, según recoge Ecoteuve.

"Nos hemos peleado –y lo seguiremos haciendo– pero detalles como este hacen que le tenga un cariño sincero", admite Vázquez, soltero desde hace unos meses.

