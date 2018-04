Los tertulianos de TV3 salen en masa a defender a los batasunos: "España necesita que haya violencia"

El empresario y productor de programas para TV3, Antoni Bassas, fue entrevistado en ‘Els Matins' de TV3 para defender... a TV3.

¿Aceptarían algún gobierno de España que se hicieran ese tipo de críticas a TVE?, pregunta indignado Bassas. (Ahora resultará que en España nunca nadie ha criticado la TVE en tiempos de Sopena, de María Antonia, de Urdaci o de Gundín y que sólo se ha criticado a TV3. ¡Venga, ya!).

Por la tarde se emite el programa ‘Tot es Mou', el espacio que reemplazó al polémico ‘Tarde Oberta' y que presentan Lluis Marquina, Helena García Melero y Francesc Soria. Deciden comentar el proceso a esos ediles y tenientes de alcalde tan democráticos de ERC y PSC que presionaron en sus pueblos para que echaran a policías de hoteles por ser ‘españoles'.

Entre los tertulianos está el profesor Joan Julibert, muchos años lugarteniente de Josep Cuní y que ahora despliega su estilo pedagógico como tertuliano:

"Es verdad que desde el independentismo hubo ciertas imprudencias... por ingenuidad... pero no es normal que los ediles llamen a los hoteles por los clientes que tengan dentro. A mí no me parece normal".

A algunos lo que no nos parece normal es que lo que otros calificarían de ‘totalitario' o ‘anti-demócrata' para él simplemente sea ‘imprudencia ingenua'. De todos modos como su crítica le debió parecer a él mismo excesiva agregó:

"Por tanto se han cometido imprudencias, pero de ahí a decir que eso es violencia... eso es un diseño que hace la fiscalía".

Es decir que, para el profesor que ediles presionen a hoteles para echar policías está feo, pero no debe ser sancionado, como mucho que les hagan rezar algún padrenuestro y listo.

Otra tertuliana, Marta Roqueta, ni eso, porque no tuvo empachos en justificar a los "presionadores" "Los ediles pudieron actuaron descuidademente, pero también se debe decir que los policías también actuaron... causando una serie de incidentes al pueblo que no deberían haber hecho".

Acto seguido Roqueta sacó - ya estaba tardando - el discurso victimista de libro de estilo de TV3 de todos los días. Se ve que hoy le tocaba a ella:

"El Estado quiere disciplinar al pueblo catalán. Nuestras instituciones seguirán controlando económicamente por el Estado, para que mucha gente abandone la vía unilateral" (...) "La presión no se reducirá. El 1 de octubre catalanes quisieron desafiar al Estado y el Estado quiere hacérselo pagar".

También hace ‘autocrítica':

"El gran error del independentismo es no haber entendido que el Estado iría a por todas, porque es un Estado, que ya sabemos cómo es un Estado y como es el Estado español".

Es decir que para esta tertuliana la mayor autocrítica a los indepes es no calcular lo malísima y perversa que era España. Gran autocrítica.

Iu Forn: "Necesitan que haya violencia"

En la mesa había otro tertuliano, todo un veterano, Iu Forn, al que se veía jorobado por que se insinuara que había violencia en los CDR.

"Bla, bla, bla..." (sic) dijo cuando le preguntaron por la violencia de los CDR. Y volvió a repetir la cantinela de que lo que querían España y sus jueces es que hubiera violencia: "Está la necesidad de que haya violencia en Catalunya para justificar lo que está haciendo un juez que está ejerciendo de presidente en funciones". (...) "Pero si ese juez que actúa de presidente en funciones para justificar todo esto se inventan una violencia, lo que yo digo ... no me da la gana de entrar en este debate... no tengo que perder el tiempo en un debate que sólo le preocupa a él. Yo quiero hablar de su violencia".

Hubo algún lapsus incómodo. A Marta Roqueta se le escapó decir que el 1-O fue un ‘alzamiento contra el Estado' y hubo de rectificar cuando le advirtieron que eso era reconocer un delito.

También Forn tuvo que rectificar cuando se vino arriba y comparó a los CDR con la violencia de ultras lo que equivalía a reconocer que había violencia. Estuvieron más cómodos zurrando al PSC por sus supuestas contradicciones. "La hemeroteca es terrible", dijo Iu Forn.

Si lo sabrá él. En ella está aquel artículo suyo en el ‘Avuí' en el que Forn llamaba ‘hijos de puta' a los militares españoles. Se lo publicó Vicent Sanchís, que entonces era director de ‘Avuí' y acogía a Forn en sus páginas igual que ahora que es director de TV3 le acoge en sus pantallas que, en teoría, deberían ser de todos. --Denuncias en masa contra Avui por llamar "hijos de puta" a los militares--

También se habló de Franco, la dictadura y el fascismo, otra norma de la casa que no debe faltar nunca en TV3. Se podría decir que en cuanto a línea indepe-victimista no se ve demasiado cambio de ‘Tarde Oberta' a ‘Tot es Mou'. Salvo que ya no lo cobra Roures. Es algo que no pueden otros (pregunten a Atresmedia o a Real Madrid Televisión).