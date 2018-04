'Sálvame': El oscuro pasado del marido de la concursante más polémica de 'Supervivientes'

Leña y más leña, hasta el mono aprenda francés. O suba la audiencia, que es lo mismo para la gente de la tela.

Como si no fuera suficiente con tener que defender a su mujer, Saray Montoya, protagonista de las grandes broncas de la presente edición de Supervivientes (con perdón de la protagonizada anoche por Romina Malaespina y Raquel Mosquera, con retorcidos insultos incluidos), Jorge el Canastero, el marido de la diseñadora de Gipsy Kings, tuvo que tragar saliva en Sálvame cuando Paz Padilla el recordó su oscuro pasado.

Pensaba el cantaor que acudía a Sálvame para justificar el abandono y posterior regreso de su mujer a Supervivientes, pero el programa optó por divulgar que había sido él quien acompañaba a Farruquito el día del atropello mortal en el que se vio involucrado en 2005.

Mientras que el bailaor fue condenado a dos penas de ocho meses de prisión por delitos de atropello mortal y omisión de socorro, la justicia absolvió a Jorge Rubio al considerar que como copiloto no tenía la «obligación personalísima, primaria y principal» de socorrer a la víctima mortal.

Sin embargo, eso no bastó para queSálvame indagase en su pasado y lo hiciese público, poniendo en un aprieto al marido de la polémica concursante de Supervivientes.

«Yo era el copiloto del porrazo, del famoso atropello. Yo iba con él. Pero yo creo que esas cosas ya se ha pagado. Mi compadre ya ha cumplido. Había que preguntarle él», aseguró Jorge, visiblemente incómodo, cuando el programa emitió unas imágenes del juicio.

Paz Padilla no se dio por vencida, y continuó apretando la tuerca:

El marido de Saray reconoció que sigue siendo un «tema doloroso», y que se pone «nervioso» al recordarlo:

«Todavía no lo he superado (...) No sé si habéis ido por la carretera y se ha cruzado un conejo. Pues imaginad una persona».