'Supervivientes': Logan sorprende a Sofía con una romántica sorpresa y ella muere de amor

La tercera gala de 'Supervivientes 2018: Tierra de nadie' ha estado cargada de amor, pero también de gresca, para no variar.

Del acercamiento, cada vez más evidente, de Sofía y Logan, a los mensajes de amor de Fernando a Mayte, y del amor al odio: esta vez de Raquel y Saray contra María Jesús y Romina.

Pero los Cayos Cochinos tambien nos dejan momentos inclasificables como ha sido el de la videncia extrema del Maestro Joao leyendo los pezones a sus amigas 'salvajes'...



Logan y Sofía están cada vez más cerca y ya no esconden sus sentimientos. El modelo ha querido sorprender a Sofía con un romántico gesto: ha dibujado con piedras un corazón que contenía su inicial en el interior.

"Yo me voy a volver loca, me dan ganas de saltar esta valla y comérmelo a besos. Me da miedo de lo que pueda pasar. Esto me ha hecho mucha ilusión, esto o me lo había hecho nadie".