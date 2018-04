Estos fornidos concursantes le echan la bronca a Risto por pasarse de listo

Como casi siempre sucede en Got Talent, Risto Mejide, el más polémico de los jueces, tuvo un pequeño encontronazo con uno de los concursantes. Se trataba de los apodados como Bucaneros, un grupo de tres acróbatas o gimnastas que hicieron un número que impresionó a todos los jueces menos, claro a Risto, según recoge ABC.

Al terminar la valoración de la mesa de los jueces, uno de los bucaneros quiso dirigirse a Risto para decirle unas duras palabras: «Creo que con nosotros te has equivocado desde el principio. Tú siempre has dicho que lo importante es que cada actuación sea mejor, y nosotros hemos hecho eso y tú nos has negado. Siempre has querido minimizar nuestro trabajo». El catalán, a quien no le hicieron ninguna gracia esas palabras, le replicó diciéndole que «si queréis estar en la final, haced una actuación perfecta». En este punto, el presentador Santi Millán tuvo que intervenir para zanjar la situación y mandar a los Bucaneros al vestuario.

