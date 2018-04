Paula Vázquez hundida con el último expulsado de 'Fama'

La última expulsión de Fama, ¡a bailar! dejó tocados a todos en el talent de baile que emite ahora #0 de Movistar+: a concursantes, profesores... e incluso a Paula Vázquez, que no pudo contener las lágrimas cuando le llegó el turno de despedir a Sufián.

Aunque fue el último en ingresar en la escuela de baile del programa, Sufi se ganó enseguida el cariño de sus compañeros. "Me duele con todos, pero contigo de una manera especial, porque representas...", empezó diciendo la presentadora, que interrumpía su discurso embriagada por la emoción. Mientras, se podía escuchar el mítico Happy Ending de Mika que popularizó Fama en sus despedidas, según recoge Ecoteuve.

"Representas unos valores con los que yo creo que nuestra audiencia se va a sentir identificada, que es luchar cuando no se tiene un pavo por sacar adelante una pasión. No todo el mundo lo hace... No puedo hablar", continuaba afirmando Vázquez entre lágrimas al tiempo que emplazaba a los profesores a echarle un cable.

VÍDEO DESTACADO: Así era Paula Vázquez cuando debutó en televisión