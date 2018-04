Alejandro Albalá se queda en 'Supervivientes 2018'

Por fin! Y no lo decimos porque estemos a favor de los desamores. Muy a nuestro pesar, Alejandro Albalá y Sofía Suescun han puesto fin a su relación después de tres semanas en las que el primero ha tenido que ver como su chica no se acordaba de él en ningún momento. Vaya, de ahí lo de ¡por fin! Recién divorciado de Isa Pantoja, el propio Alejandro bromeaba con Jorge Javier Vázquez en la tercera entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie" al decirle "¿a que no conoces a nadie que en la misma semana se divorcie y lo deje con su novia?". ¡Alegría!

Lo cierto es que muchos dudaron de la realidad de su amor cuando comenzaron su relación. Sin embargo, ellos hicieron oídos sordos a las críticas y comenzaron una relación que ha durado poco más de tres meses. La ruptura ya se vio venir desde que Sofía pusiera un pie en la isla de 'Supervivientes 2018'. Ni mensajes de amor a Alejandro, ni conversaciones con el resto de sus compañeros en las que hiciera referencia a él. Vaya, como si no existiera. De hecho, la presencia de Logan, el míster con más abdominales de Cayo Cochinos, ha hecho que Sofía se olvide, más si cabe, de su ¿amor? por Alejandro, según recoge Lecturas.

"A ver, es que llevamos muy poco y tampoco es que nos queramos", decía ella cada vez que ponía sus ojos en Logan. El resto de sus compañeras lo tenían claro. "Pon un Logan en tu vida y no un Albalá", le decía Melissa. Y claro, Alejandro viendo el panorama desde el plató de Telecinco decidió que rompía la relación de manera unilateral. "Me parece fatal que no se le comunique a mi hermana para que pueda hacer un concurso como ella considere", protestaba el hermano de Sofía. Dicho y hecho. Sin embargo, casualidades de la vida, Sofía ha decido que ahora pasa de Logan y que quiere solucionar lo suyo con Alejandro.

Y por si no teníamos suficiente con el cambio de actitud de Sofía, resulta que Jorge Javier le ha ofrecido a Alejandro ser el primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2019', pero para ello deberá pasar una noche en el lado civilizado junto a Sofía.

