Bronca entre Chelo García Cortés, Mila Ximénez y Gema López

Chelo Gª Cortés no supo por Terelu que iba a posar con su hija para la portada de una publicación con la que ella suele colaborar. Parece que este gesto molestó a la colaboradora y así se lo ha hecho saber.

Sin embargo, Gema y Mila le han acusado de no mostrarse tan clara con Campos como sí lo había hecho con ellas en privado. "Eres una cagada", le ha reprochado Gema. "Baja el tonito, porque me voy a cabrear", ha seguido Mila. En ese momento la situación ha crecido en intensidad como hacía mucho que no sucedía en Sálvame, según recoge Ecoteuve.

Chelo García Cortés ha perdido los nervios y ha comenzado a llorar. "¡Ya está bien! ¡Pero qué cojones!", ha gritado Chelo. [Vídeo]

Entre gritos, la periodista ha amenazado con marcharse del programa y ha confesado estar cansada de que se le esté cuestionando constantemente.

VÍDEO DESTACADO: Sofía Cristo 'lee la cartilla' a Chelo García Cortés