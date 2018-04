Jorge Javier: “Me daría un jamacuco, si me cayera un programa como el de Ana Rosa Quintana”

El popular presentador de televisión, actor, empresario teatral y escritor Jorge Javier Vázquez, vuleve a confesarse a pecho descubierto en su destacado blog en Lecturas.

Yo detesto madrugar. Si me cayera un programa como el de la Quintana, creo que me daría un jamacuco. Prefiero disfrutar de las mañanas en vez de las tardes. Aunque el viernes, después de pasármelo la mar de bien en ‘El programa de AR’, me regalé una tarde para mí solito. Primero fui a las Massumeh para que le sacaran lustre a mi cara, y una vez que me dejaron más bonito que un San Luis, paseé por las calles de Malasaña. Antes las recorría los fines de semana entre achispado y muy achispado. Íbamos de bar en bar buscando a alguien que te salvara la vida o, al menos, el fin de semana

Me meto en un bar y me pido un té verde. Quién me ha visto y quién me ve. Y a las siete de la tarde entro en el Teatro Maravillas para ver ‘El reencuentro’, la última función de Amparo Larrañaga y María Pujalte.