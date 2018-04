La comensal de 'First Dates' a la que le dieron meses de vida

Leonor tuvo una cita con Mara, una mujer que trabaja con discapacitados, lo que le hizo que se atreviera a contar lo que le ocurrió hace unos años. "Está claro que Mara tratando con personas discapacitadas me puede entender mucho más, tanto física como mentalmente porque de esa manera puedes hablar más abiertamente", dijo.

"Yo tuve cáncer de mama con 33 años y bueno me recuperé. A los seis años tuve un recaída muy fuerte y tuve metástasis ósea y yo estuve seis años utilizando bastón. Estuve cinco en cama", explicó a su compañera para añadir después: "Llevo nueve años y me dieron meses de vida", según recoge Ecoteuve.

Su relato impresionó a Mara, que tras la cita, la halagó: "Cuando me ha hablado de su enfermedad me ha parecido una persona muy segura de sí misma porque no a todo el mundo de primeras le cuentas por dónde has pasado, tus circunstancias...". "Hay que tener la mente muy abierta y no hay que tener miedo nunca", concluyó Leonor haciendo un brindis por la vida.

VÍDEO DESTACADO:'First Dates’: Lucía protagonista del flechazo más rápido de la historia del programa