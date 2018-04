'Sálvame' Monedero invita a Irene Montero para que le cuente todo lo que aún no se sabe de su embarazo

Soporífera conversación, a mayor gloria de la pareja del líder de Podemos, entre Irene Montero y Juan Carlos Monedero en 'La Frontera', el late-night que financia Jaume Roures para el diario Público.

Irene Montero habló de su embarazo en Facebook y habló de ello con Monedero. ¿Cómo lo está viviendo? La muy cursi dijo que "haciendo tribu" con las mujeres que conforman su equipo--Iglesias y Montero se creen dos concursantes de 'GH' para hacer de su embarazo un show mediático--:

Montero: Mi equipo está formado por mujeres jóvenes y hemos vivido la noticia de mi embarazo haciendo mucha comunidad y haciendo mucha tribu. Cuidándonos y es que somos un equipo que se cuida. Eso está presente en el grupo parlamentario--La espantosa bronca que montó Irene Montero cuando descubrieron su embarazo--.

¿Qué sociedad más enferma esta que relaciona maternidad con crisis de liderazgo cuando es una experiencia vital, buena, bonita y bella? Cuánto nos queda por cambiar--Twitter se llena de memes sobre los mellizos de Pablo Iglesias e Irene Montero--.

Monedero: ¿Es un poco jaleo?

Montero: No hay que tener ningún visión idílica. No es un proceso a idealizar. Tiene muchas dificultades. Tomas la decisión de dedicarle mucho tiempo a estas dos criaturas. Ojalá podamos hablar con naturalidad de la maternidad--Twitter no felicita a Montero e Iglesias: "Por suerte sus hijos nacerán en un país donde no escasean los pañales"--.