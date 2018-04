'Patada en el culo y a la calle' para Saray Montoya tras agredir físicamente a Romina

De piedra nos hemos quedado a los pocos minutos de que arrancase la cuarta gala de 'Supervivientes 2018'.

Muy serio y con cara de pocos amigos, Jorge Javier Vázquez anunciaba que el programa había decidido la expulsión disciplinaria de unos de los concursantes de la isla. ¿Su nombre? Saray Montoya.

Según se ha encargado de explicar el propio presentador, tras múltiples provocaciones por parte de Romina Malaspina, Saray la agredió físicamente, según recoge Lecturas.

¿Qué pasó para que la dirección del programa decida tomar una resolución tan drástica?

"Saray le tiró del pelo y le pegó un pisotón", ha dicho Jorge Javier mientras que la cara del marido de Saray era todo un poema.

El silencio en el plató era absoluto.

Ha sido entonces cuando Jorge ha conectado con Saray quien se encontraba al borde de las lágrimas en la palapa.

Ella misma sabía que un comportamiento así no podría pasar desapercibido y tendría sus consecuencias.

"Sé que te han provocado mucho, pero lo que pasó es inaceptable. Lamento muchísimo comunicarte que estás expulsada", ha pronunciado Jorge con total serenidad y con un tono que denotaba que el horno no estaba para bollos.

"Ya que estoy expulsada, deciros que no se puede estar machacando a una persona todo el día. He sentido desprecio, he sentido racismo, he sentido humillaciones y sobre todo he sentido que le han hecho daño a una de las personas que tengo aquí dentro que es Raquel Mosquero y que delante de mí no le hace daño nadie. Eso no quiere decir que tenga excusa lo que hice, pero a todos se nos van los nervios en un momento de la vida. No soy la única. Aunque pida perdón, que lo pido, ya no tiene excusa porque lo he hecho y decir que si el programa lo ve así, yo lo acepto porque es el protocolo y no tengo otra. Los vídeos están ahí y se ve todo lo que pasó", ha dicho entre lágrimas.