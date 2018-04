¿Por qué Alejandro Albalá ha roto con Sofía?

"Es que es algo malo seguro. Es el momento que más nerviosa he estado en mi vida", decía la concursante mientras que su ex aparecía en el plano por detrás en una lancha. Así, Sofía recibió a un Alejandro muy serio. "¿No me das un beso?", preguntó ella a lo que él se negó. "Desde el primer minuto he estado defendiéndote, he ido todos los días al programa, pero según pasaban los días me era más difícil. Tú relación con este, con Logan, iba más, hasta que un día me superó la situación", empezó diciendo él, según recoge Ecoteuve.

A continuación, le comunicó que ya no eran pareja: "Seguí defendiéndote hasta que decidí abandonar tu defensa porque no podía más. Y ese mismo día decidí que tú y yo no éramos nada viendo el tema que tenías con este tío. Me era imposible seguir con una persona como tú".

Después se puso más serio con la que había sido su novia durante tres meses: "Se te debería caer la cara de vergüenza. No me has guardado ni un minuto de respeto. Te fuiste diciendo que me quería y me amabas y al día siguiente ya estabas tonteando con otro. Ya había roto y ahora se lo digo a la cara para que ella lo sepa".

Por su parte, la navarra reconocía que Albalá tenía razón y explicaba que Logan se había acercado a ella por estrategia y que, como tiene una falta de cariño, de forma torpe respondió así con el míster. "Sé que no es irreversible. Sabiendo que no ha estado con ninguna chica fuera y que ya está divorciado quiero estar con él", añadía ella.

