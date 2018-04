“Surrealismo isleño”: Alberto Isla pide matrimonio a Chabelita

El programa sometió a Isla a una prueba en la que debía acertar varias preguntas para atravesar puertas que le llevasen hasta su recompensa. Como no podía ser de otra manera, todas ellas estaban relacionadas con Isabel Pantoja. Alberto las acertó todas y se encontró con Chabelita, quien lo tranquilizó prometiéndole que todo estaba bien fuera.

Al final de la noche, Jorge Javier conectaba con la pareja que disfrutaba de unos segundos de 'intimidad' y Alberto Isla le pidió unos minutos para dar una sorpresa a su novia. En ese momento, el concursante hincó su rodilla en la arena para declararse ante Chabelita, según recoge Ecoteuve.

"Que lo he pensado aquí y quiero casarme contigo. ¿Quieres casarte conmigo? No te puedo dar anillo porque no tengo, pero cuando vuelva te lo doy", le decía mientras Isa se ruborizaba y le pedía que le repitiera la pregunta porque ese momento "nunca lo había vivido". Pantoja asintió entre lágrimas y ambos se fundieron en un apasionado beso.

"Lo quiero muchísimo y lo voy a esperar obviamente. Vamos a estar siempre juntos y él lo sabe", decía la joven mientras Jorge le pedía a Alberto que le dijera algo a su suegra antes de que le diera algo. "No le va a dar ningún soponcio. Ya se lo diré cuando vuelva", dijo el robinson que se despidió de Isa con un rotundo: "Eres el amor de mi vida".