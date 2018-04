Ana Rosa se parte de risa en la cara del cobardón Comín por su burda estrategia para meterla en prisión

La formidable exclusiva de Ana Rosa Quintana emitida el día 31 de enero de 2018 que revelaba los mensajes de derrota, desesperación y retirada de Puigdemont enviados a Toni Comín, han escocido mucho en el independentismo, que sigue intentando meter a la presentadora en el trullo junto a sus golpistas encarcelados. Brutal exclusiva de Ana Rosa que lo cambia todo con Puigdemont a la deriva: "Esto se ha terminado, yo ya estoy sacrificado".



Pero claro, esto genera muchas risas en España, en la profesión periodística y en sus espectadores televisivos. Lo que pasa es que en el mundo paralelo de los republicanos independientes catalanes, todo esto es una verdad irrefutable y creen firmemente que Ana Rosa terminará donde deberían estar ellos. Los golpistas Puigdemont y Comín quieren meter a Ana Rosa en una cárcel belga.



El propio Comín, respondiendo a las preguntas de Jano Mecha, de El Programa de Ana Rosa, insistió en el asunto:

La propia Ana Rosa, encantada de la vida con esta necedad de los fugados, insistió entre la contundencia y el sarcasmo:

Bueno claro, ¡aquí cada uno se acoge a la ley que le conviene! No, señor Comín. Yo pregunto a expertos españoles, soy española y esto se ha emitido en España. No es verdad que hubiera interceptación de mensajes, porque no hubo manipulación de ningún móvil, ni se metió ninguna clave ni se pirateó.

Ahora... Si se empeñan los señores Comín y Puigdemont... Reitero... ¡seguiremos informando!