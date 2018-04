A esta actriz se le rompe la cremallera del vestido y sale a su entrevista en directo con una toalla

La intérprete, conocida por su papel de Pam en la serie «The Office», sufrió un problema minutos antes de aparecer en «Jimmy Kimmel Live», el 'late-show' del cómico y presentador en la cadena ABC, por lo que tuvo que cambiar a última hora de 'outfit'. Así, cuando apareció en escena, lo hizo con una toalla alrededor de su cuerpo y portando un elegante vestido granate en sus brazos, mientras se reía y saludaba.

Preguntada por Kimmel sobre su extavagante forma de vestir, Fischer se explicó. «La verdad es que iba un poco justa de tiempo, y mientras me estaba vistiendo se me rompió la cremallera del vestido. Entonces, me asusté. No tenía otra cosa ni tampoco tiempo... pero soy una chica de Missouri... ¡“show must go on!”», confesó, según recoge ABC.

Tras ello, el presentador le preguntó si estaba cómoda con su nuevo 'look'. «Bueno... sí y no. Mentalmente es raro, porque sé que estoy en un programa de televisión en toalla, en directo. Pero a nivel físico, ¡estoy muy a gusto!», bromeó la intérprete, que no dejó de bromear a su paso por el concurso.

Su extravagante forma de vestir ante Kimmel se hizo viral en seguida, y las redes no tardaron en aplaudir la espontaneidad de Fischer y en crear sus propios memes. Nominada al Emmy en 2007 como Mejor Actriz de Comedia por «The Office», que estuvo en antena del 2015 a 2013, Fischer ha aparecido en otros títulos como el filme de terror «La plaga» y más recientemente «15:17 Tren a París», la última película de Clint Eastwood.

