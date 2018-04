Miriam Saavedra confiesa que perdió un hijo de Carlos Lozano durante un vuelo

La jóven peruana dirigió la mirada a la cámara para hablar directamente con Carlos Lozano diciendo: "Que vergüenza escuchar lo que he escuchado. Todo lo que hice por ti y por no dejar nuestra relación, a pesar de la diferencia de edad, a pesar de los consejos de mi madre. Sin poder mostrarnos, escondiéndonos siempre. Ha sido una relación de tres siempre".

Pero la cosa se ponía cada vez más tensa conforma Miriam continuaba su discurso: "tenías que ser tú el que me llamase y me pidieses perdón por los dos días que me hiciste pasar, cuando desapareciste, que no sabía si te habían raptado, si te habían matado o si te había pasado algo. Que me tuve que dopar para poder soportar esa mala noche, que no sabes lo que me dijo el médico ante tal ataque de ansiedad que yo tenía. Y después ella (Mónica Hoyos) dijo que no me había hecho cargo de nada, ni de la denuncia cuando sabe que eso no es verdad, pero ella va a ser un tormento para mí hasta el día que se muera", confesaba, según recoge Ecoteuve.

Finalmente, Miriam terminó su discurso diciendo: "Cuando yo te conocí en Perú no eras nadie, ni presentador, ni tenías una sección ni tenías trabajo, y yo estuve contigo en los malos momentos. Yo no sabía que después vendrías a España y retomarías tu fama, no he estado con él nunca por eso. Porque cuando yo lo conocí era un chico humilde, no este Carlos Lozano, presentador. Y con el poco dinero que tengo, me tengo que venir a verle y pagarme los billetes de avión, ¿para qué? Yo no quería al presentador de Operación Triunfo. Él antes no era así".

Más tarde, ya en el plató central, hablando con los colaboradores hizo una confesión: "Con lo de no tener un hijo no se puede jugar, él debía haber dicho que sí, que, que quería haber tenido un hijo conmigo, porque hay cosas que no se pueden decir", sin dejar muy claro lo que estaba diciendo. Gema López hizo que se explicase bien y confesando que en una ocasión se quedó embarazada de Carlos Lozano, pero que "fue un descuido totalmente, no queríamos tener un niño en ese momento, pero bueno. Lo perdí en un vuelo, en el avión, por eso me duele que ahora diga que no queremos tener hijos".

VÍDEO DESTACADO: Así de buena está la novia de Carlos Lozano