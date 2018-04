Sí, hay vida inteligente en Instituciones Penitenciarias: Rahola llora en TV3 porque no le dan permiso para visitar al golpista Forn

Igual Mariano Rajoy o Juan Ignacio Zoido se enteran de la queja y rápidamente hacen un pan como unas tortas y desautorizan al valiente funcionario que está golpeando donde más le duele a los separatistas.

Alguien en Instituciones Penitenciarias que no debe ser precisamente un maricomplejines, está vacilándole de lo lindo a Pilar Rahola y fastidiándole los planes de hacerse una excursión a Estremera para ver al preso golpista Joaquim Forn.

La musa del separatismo, en su intervención semanal en 'Preguntes Freqüents' (TV3), ha sacado su lado más victimista para denunciar una conspiración contra ella:

Hoy tenía que haber estado en Estremera para poder ver a mi amigo Joaquim Forn, no para poder abrazarle porque hay por medio un cristal, pero sí para poder hablar con él. Pero la autorización no llegó. No sé si es que yo no debo agradar a alguien.

Añade que:

A mí no me han prohibido el acceso. Sencillamente no me han dado la autorización que estaba perfectamente planteada, con todos los sellos pertinentes. Desde que lleva en prisión, hace seis meses, no había denegado ninguna autorización de visita. A mí no me la han dado.