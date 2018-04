Barneda machaca a doña Sofía con un dato que deja con la boca cerrada

El desencuentro en la Catedral de Palma y antes de que ambas escenificaran la reconciliación este fin de semana visitando a Don Juan Carlos tras su operación de rodilla, sigue trayendo cola. Y la última en apuntarse al carro ha sido Sandra Barneda, la presentadora de Mediaset, quien ha sacado la cara por doña Letizia durante su presencia en el Viva la vida de Toñi Moreno. (Un oscuro secreto sobre el divorcio entre Letizia y Felipe incendia la Zarzuela).

Por si fuera poco tanta cizaña por uno y otro bando, detractores y defensores de abuela y nuera o viceversa, la popular periodista echa más leña al fuego con un dato que a muchos les parece incontestable.

Así, defendió a la esposa de Felipe VI del aluvión de críticas:

"Se ha demonizado mucho a Letizia. Botsuana y Urgandarin me afecta como española, pero a mí no me afecta en nada como española que la Reina de España tenga un mal momento que no debía haber enseñado. Llevan toda la semana que se está demonizando a Doña Letizia".