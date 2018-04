Palomera, que quiere repartir títulos de periodismo, ataca a Losantos y se lleva la reprimenda de Ana Rosa e Inda

Sacó Ana Rosa Quintana este 9 de abril de 2018 en Telecinco las duras palabras de Federico Jiménez Losantos contra todo lo que se mueve en el caso de Carles Puigdemont, especialmente contra el juez alemán por haber soltado al golpista de la independencia entendiendo que no hay delito de rebelión. Losantos bromea con 'poner bombas' en Alemania y la Policía bávara suda en frío:

Por lo visto, para un infecto juez nazirojo de una provincia de Alemania, proclamar la República en una monarquía constitucional en Europa, no es rebelión. [...] Este juez es un chorizo, es un prevaricador, me da igual si es imbécil o está pagado por los separatistas, pero hay un punto de racismo intolerable. [...]

El encendido ataque de Losantos contra Alemania por poner en la calle a Puigdemont.

De modo que la periodista Esther Palomera, sentada a la mesa de Ana Rosa, cargó duramente contra el periodista de EsRadio poniéndole fino por sus abruptos contra la justicia alemana. Pero con lo que quizás no contaba Palomera fue con la encendida defensa de Losantos que iban a proferir tanto Eduardo Inda como la propia Ana Rosa Quintana:

Palomera : Si yo opino aquí en esta mesa tuya con los calificativos que ha opinado el señor Federico Jiménez Losantos, cuando menos me reprenderías.

Palomera : Yo no entiendo el periodismo desde el insulto, cada uno que ejerza la profesión como quiera, pero yo creo que no tiene nada que ver con nuestra profesión ponerse delante de un micro e insultar con semejantes palabras.

Ana Rosa: Pero cada uno tiene su línea editorial. Ese es su programa y él hace su programa a su manera. El tema no es que lo hagáis vosotros, es que yo lo hiciera en un programa que se llama Ana Rosa. Otra cosa es que me denunciaran o que Vasile me echara.

Inda: ¿Pero se pueden discutir las decisiones de los tribunales o no? ¿O levantamos el brazo al estilo hitleriano? Jiménez Losantos se puede equivocar en las formas, pero en el fondo tiene toda la razón.

Palomera: Las formas son tan importantes como el fondo en todos los órdenes de la vida.

Inda: ¿Pero los títulos de periodista no los das tú, no?