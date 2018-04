India Martínez : “De niña, en mi familia no teníamos ni para pan"

"No teníamos ni para pan. Venimos de lo más bajito de lo que te puedas imaginar. En el barrio en el que yo nací, muy humilde, con payos y gitanos", contaba India al aventurero leonés. Vivir allí limitaba las opciones de conseguir un trabajo: "Te miran mal, incluso".

Además, de pequeña tuvo que convivir con escenas nada apropiadas: "He salido de preescolar, con seis añitos, y he visto a un tío pinchándonse en la esquina o cómo a un familiar mío le dieron una puñalada", según recoge Ecoteuve.

Sin embargo, eso hizo que India - tenía los apodos de boca de mono y Pocahontas- se hiciera mucho más fuerte y plantara cara cuando se metían con ella: "Todos los días me peleaba en el colegio. Yo salía corriendo, pero cuando no tenía más remedio que enfrentarme, me enfrentaba y daba caña: partí narices, he tirado piedras, he escalabrado...".

VÍDEO DESTACADO: India Martínez desvela su gran secreto: "No me llamo India, tengo dos nombres y no pegan nada"