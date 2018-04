Laura Pausini “descubre” que a Toñi Moreno le gustan las mujeres

Laura Pausini ha demostrado siempre ser muy natural y no tener pelos en la lengua. La cantante italiana visitaba este domingo ‘Viva la vida’ para hablar con Toñi Moreno y promocionar el próximo estreno de ‘Factor X’, el nuevo talent show que llegará a Telecinco y en el que Pausini es una de las jueces.

La entrevista dio para mucho pero sin duda el momentazo de la tarde se producía cuando sin quererlo ni beberlo, Laura Pausini sacaba del armario a Toñi Moreno. La presentadora estaba diciéndole a la cantante que ella tenía: “Me encantaría cantar, me encantaría ser madre. Tú tienes todo lo que yo quiero“, decía la presentadora añadiendo que “el marido te lo puedes quedar“. Fue entonces cuando la cantante le preguntaba “¿te gustan las mujeres?“, según recoge Eltelevisero.

“Me gusta mucho que seas así“, le dijo Pausini a Toñi, que se quedaba sin palabras y para intentar salir del entuerto ironizaba diciendo que “no me gustan las mujeres, me gustas tú“. Toñi no sabía como seguir con el programa. “Ya estoy viendo el titular: Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno, pero no me importa“, decía entre risas Moreno.