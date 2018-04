La cansina de Rahola ahora defiende a doña Sofía y carga contra la reina Letizia y Leonor

Sorprendentemente, la colaboradora republicana se posicionó a favor de doña Sofía de Borbón cargando duramente contra la reina actual: "He sentido pena por la reina Sofía como abuela. No puedo ni imaginarme que puedas llegar a educar a tus hijos para que no quieran a su abuela y no quieran ni tocarla".

"Está claro que Felipe no me representaba. Son una empresa, un consejo de administración que tienen una cabeza que es el rey, pero ya que les pagamos un buen dinero, mucho más de lo que les debería tocar por los elefantes y Corinnas, lo mínimo, como mínimo tienen que ser un poquito ejemplares", siguió diciendo Rahola,según recoge Ecoteuve.

Pero después, su discurso se recrudeció con la princesa Leonor y sus modales: "Estas imágenes tienen una falta de decoro absoluta. Esta niña tiene que ser reina algún día, ¿verdad? Yo espero no estar en aquel estado cuando pase, pero ¿esta niña está aprendiendo a que le tiene que sacar la mano a su abuela? Es que es muy bestia este tema".

VÍDEO DESTACADO: La marrullera Rahola pierde las formas con el tranquilo Joan López Alegre