Retratado: Ferreras, 'extasiado' con las firmas de los jubilados mientras se 'mea' en las del padre de Diana Quer

Antonio García Ferreras ha vuelto a dar una lección de sectarismo este lunes 9 de abril de 2018 en 'Al Rojo Vivo'--Hola, Ferreras: ¿vas a dedicar un minuto de tu programa a la 'fake tesis' de Pedro Sánchez?--.

El millonario presentador del espacio informativo matinal de La Sexta ha dedicado parte de su programa a sacudir a Cristina Cifuentes con invitados como Antonio García Carmona o conexiones en directo con el líder de lo que queda de Izquierda Unida, Alberto Garzón--Ferreras recurre a la subvencionada y treintañera sindicalista estudiantil para que diga que los estudiantes están indignados con el máster de Cifuentes--.

Pero entre Cifuentes y Cifuentes, García Ferreras hacía un paréntesis en el programa para dar cuenta, un lunes más, de las manifestaciones de los jubilados -por cierto cada vez menos numerosas- reclamando una subida digna de sus pensiones. Bilbao o Madrid han sido motivo de la atención de Ferreras--Sin pudor: Ferreras miente a Aguado y manipula un sondeo para forzar la moción de censura de C's--.

El presentador de 'Al Rojo Vivo' ha quedado perfectamente retratado cuando ha entrado prácticamente en éxtasis al comentar que el movimiento de pensionistas está recogiendo firmas para reclamar al Gobierno la subida salarial por encima del IPC--Los 'expertos' en chanchullos que Ruiz, Griso y el millonario Ferreras pasean por los platós para hablar de Cifuentes --.

Una reportera del programa informaba, en directo, de que en la actualidad ya se habían recogido poco más de un millón de rúbricas. Algo que Ferreras consideraba como trascendental.

Para ello, hacía una conexión en directo con el centro de Madrid donde el colectivo se encontraba recogiendo firmas para el mencionado fin.

El director de cine, Fernando Colomo era uno de los integrantes de esta mesa y en la entrevista hacía campaña en este sentido.

Ferreras aplaudía la iniciativa y consideraba muy relevante las firmas conseguidas. Todo dentro de la normalidad y razonable si no fuera porque al mismo programa, al mismo presentador, los casi 3 millones de firmas que ha recogido Juan Carlos, el padre de Diana Quer, para pedir la no derogación de la prisión permanente revisable (derogación que reclaman PSOE, Podemos o PNV) no ha superado la categoría de anécdota para García Ferreras que, en muchas ocasiones incluso, ha restado importancia y menospreciado el número de firmas recogidas por Juan Carlos Quer y los padres de Marta del Castillo o Mari Luz Cortés.

El sectarismo en estado puro en Atresmedia, el mismo grupo en el que es consejero delegado Silvio González y ejerce de director general el inefable Javier Bardají, militante destacado de Ciudadanos, cuyas abultadas chequeras se llenan a la misma velocidad con la que entonan las proclamas del progresismo más radical e incendiario.

Cómo no, Ferreras se pone al frente del feminismo televisivo, bien cargado de enseñas y colorido