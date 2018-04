¿Sabes qué presentadores de Telecinco le hacen constantemente la pelota a Letizia?

Jorge Javier Vázquez fue el primero en lanzar un mensaje durante la gala de Supervivietnes del jueves. Aprovechando unas imágenes de Sofía Suescun sobre su relación con Alejandro Albalá, el presentador miró a cámara y dijo: "Hay veces que yo entiendo a Sofía... y hay veces que yo entiendo a Letizia. Muchas".

El tema del rifirrafe se abordó el sábado por la noche en el Deluxe. Las opiniones de todos los colaboradores iban en contra de doña Letizia, hasta que María Patiño quiso intervenir. "Vamos a escuchar a María que, como va a ir a favor de doña Letizia, me interesa", bromeó Jorge Javier, según recoge Ecoteuve.

Patiño criticó el gesto de la Reina, pero sí se apartó de la línea de opinión dominante en el plató y aprovechó para recordar lo que, a su juicio, han sido actos polémicos de doña Sofía, como su viaje a Washington para visitar a la infanta Cristina y a su yerno, Iñaki Urdangarin, en plena polémica judicial de este último. "No sé por qué para defender a Letizia tienes que atacar a Sofía", reprochó Paloma García Pelayo.

Por último, Sandra Barneda dio su opinión en Viva la vida. La periodista es la que más firme se ha mostrado en su apoyo a la reina actual. "Se ha demonizado mucho a Letizia", dijo muy enérgica. "No me afecta como española que Letizia tenga un mal momento, sí me afectan otras cosas como Botswana".



La presentadora de Conexión Honduras prosiguió: "Y me afecta que doña Sofía todavía no sepa hablar bien español porque representa a mi país".

