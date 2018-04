Adrián Rodríguez tendrá que pagar una suculenta multa por abandonar Supervivientes

Lo primero que quiso es agradecer la nueva oportunidad que le había dado Telecinco, recordando que desde muy pequeño siempre le han tratado muy bien y confiado en él, aunque en esta ocasión “la culpa la tengo yo. Yo he sido el que ha tirado esta oportunidad por la borda”.

Con los ojos vidriosos y muy emocionado, agradeció su defensa a su amigo y ganador del reality Abraham García, momento que el programa aprovechó para repasar en un vídeo su evolución en los 18 días de concurso en los que había participado.

Al volver de ese vídeo, Sandra Barneda le reconoció que parte del equipo que hace el programa estaba “muy afectado por las medidas que tienen que tomar cuando abandonáis, pero tienes que entender que si no todo el mundo abandonaría”.

Adrián Rodríguez intervino para dejar claro que lo aceptaba:

“Por supuesto, por supuesto.”

“Estoy totalmente dispuesto a pagar hasta el último céntimo, porque es una decisión mía, y como si tengo que ponerme aquí en Telecinco a serviros cafés a todos. Es que me da igual”, aclaró el actor.

“Estoy arrepentido por todas las consecuencias que conlleva todo esto, por esta oportunidad que se me había dado de nuevo.”

Mientras el programa mostraba cómo Abraham lloraba desconsolado, Adrián Rodríguez explicó que “el coco me ha fallado totalmente. Esta profesión es altibajos constantemente. La primera semana yo estaba a tope, y el no comer, el no dormir, a mí me baja. 24 horas ahí es una semana”.

Al final, Adrián tuvo que acercarse a abrazar a un desconsolado Abraham, y fue cuando rompió a llorar desconsoladamente. Ya en el centro del plató, Abraham lamentó que “me da mucha pena, porque sé que lo iba a hacer muy bien y ha perdido la oportunidad de vivir la experiencia más grande de su vida”.

Según fuentes de la productora del programa, la sanción que deberá pagar Adrián Rodríguez ascendería hasta los 30.000 euros.

Además, no percibirá el caché de 7.000 euros semanales que habría acumulado durante las tres semanas que ha estado en Honduras.

De esta forma, el cantante y actor no solo no habría ganado absolutamente nada… sino que Supervivientes le ha supuesto tener que ingresar dinero.

