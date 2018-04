Alejandro Albalá se despide de Sofía en ‘Supervivientes’ con estas duras palabras

Los continuos acercamientos de la concursante de Supervivientes con Logan, delante de las cámaras del programa, han roto el amor de Albalá por Sofía. Y aunque la reacción de Sofía ha sido desgarradora, pero no ha conseguido cambiar el parecer de su, ahora, exnovio.

A lágrima viva, con gritos de rabia, así se ha quedado Sofía Suescun al comprobar, después de pasar toda una noche con Albalá, que su relación de tres meses con el exmarido de Isa Pantoja estaba completamente rota, según recoge Segnorasque.

El pasado jueves durante la gala Sofía recibió la visita de Albalá, pero la sorpresa no era positiva para la concursante: su novio hasta el momento había acudido para romper con ella en persona después de haberlo comunicado desde España en el plató de Supervivientes.

El joven aceptó pasar la noche con Sofía con el propósito de ser concursante del reality en su próxima edición, pero Sofía esperaba de esa noche una reconciliación… Y nada más lejos de la realidad.

Albalá aprovechó las horas juntos para recriminar su comportamiento a Sofía hasta el punto de llegar a abandonar la cabaña donde dormían juntos. Después de esta noche juntos, Sofía regresó junto a sus compañeros hecha un mar de lágrimas al comprobar que había perdido a Alejandro Albalá.

“Si no hubiese cámaras habrías tenido algo con Logan”, ha llegado a decir el joven, que al día siguiente ha continuado con la misma decepción hacia Sofía y recalcaba sus argumentos en Conexión Honduras: nada ni nadie le harían cambiar de opinión.

Aunque en su despedida Sofía ha querido dejar claro a Albalá su arrepentimiento y su afán por arreglar una relación que ha quedado hecha añicos, para el joven no había marcha atrás y se mostró duro al decir adiós a su ya expareja:

“Te gusta más la gente falsa como Logan… que una persona que te ha respetado, que te ha estado esperando, que ha dado la cara por ti. Gente con valores como yo, no la has sabido aprovechar. (…) No has estado a la altura de un chico como yo.”