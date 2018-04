Los finalistas de 'Maestros de la costura' son: Antonio, Eduardo, Luisa y Alicia

Mahi se quedó a las puertas de la final de Maestros de la costura. "No esperaba ni entrar en el programa. He llegado muy lejos", dijo tras conocer la decisión del jurado. La joven no podrá estar en el último programa que se celebrará el próximo lunes en La 1.

Antonio alcanzó la final después de sobrevivir a ocho pruebas de expulsión. Alicia fue la mejor en la última prueba de este lunes y Luisa se salvó por los pelos, porque fue, con Mahi, la peor de la noche, según recoge Ecoteuve.

Eduardo, por su parte, dio la sorpresa y fue el único que no tuvo que enfrentarse a la prueba de expulsión.El jurado le eligió el mejor en la prueba por equipos y vio los toros desde la barrera mientras sus compañeros buscaban una plaza para la final.

