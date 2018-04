El 'descojonante' corte que le mete Basteiro a Iglesias: "No es la primera vez que usas mis tuits para atacarme"

Pablo Iglesias se ha llevado un corte de los que hacen afición. El líder de Podemos, que acudió el 10 de abril de 2018 a 'Los Desayunos de TVE', quiso recuperar su faceta de señalador de periodistas refiriéndose en esta ocasión a Daniel Basteiro (El Español).

El podemita trataba de utilizar aviesamente un tuit del propio Basteiro para dejar claro que Ciudadanos no tiene intención de provocar un cambio político en Madrid y además resctaba en su propia cuenta ese instante de intervención en 'Los Desayunos'.

La "dureza" de C's con Cifuentes únicamente sirve para provocar carcajadas en la redacción de El Español. Bueno, algo es algo 😏 pic.twitter.com/Nb0BroTL7j — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 10 de abril de 2018

El referido Daniel Basteiro le metía unos cortes y un chorreo de los que se recordarán en la historia de Twitter:

No es la primera vez que @Pablo_Iglesias_ usa mis tuits (de una cuenta personal y que sólo me representa a mí) para señalarme o atacar a otros. Hace año y medio dedicó su primera sesión de control a controlarme a mí en vez de a Rajoyhttps://t.co/45SnUPj2eO https://t.co/2zYbxepgSr — Daniel Basteiro (@basteiro) 10 de abril de 2018

En periodismo, “no descarta” se usa a veces si no hay titular de más impacto. Cs estaba entre Cifuentes y la moción de censura. A un colega de los pocos que quedaban a las 21:16, tras un día lleno de grandes titulares, le hizo gracia. Ahí quedó el temahttps://t.co/529bM9xu56 — Daniel Basteiro (@basteiro) 10 de abril de 2018

Iglesias tarda 5 días en preparar su genialidad, manipulando mi tuit como si fuera casi un editorial. “Los periodistas de El Español se descojonan”,dice. En ese tiempo Cs dio un ultimátum, pidió la dimisión de Cifuentes y finalmente anunció que echará al PP si ella no se va — Daniel Basteiro (@basteiro) 10 de abril de 2018

Es curioso que Iglesias incorpore a su estrategia política mi tuit personal. Y que lo haga hoy, que Cs avanza que apoyará la investidura de un candidato del PSOE para echar al PP por la falta de ejemplaridad de su líder. Igual es que le suena de algo https://t.co/URKmNiQXMQ — Daniel Basteiro (@basteiro) 10 de abril de 2018

No tengo ningún problema con Iglesias. Creo que es un politico muy capaz. Sé que él lo sabe. Si me defiendo es porque me señala. Pero él sí ha tenido problemas con muchos periodistas, que han llegado a pedir ayuda a una asociación profesional, algo sin precedentes a ese nivel — Daniel Basteiro (@basteiro) 10 de abril de 2018

Es normal que ataque a Cs, pero no debería serlo que habitualmente aproveche para atacar a medios que no le gustan.O que vaya a la televisión pública a comentar tuits de redactores. Como argumento político no sé si está a la altura de quien dice querer ser presidente del Gobierno — Daniel Basteiro (@basteiro) 10 de abril de 2018

Me reconforta que Iglesias siga mi trabajo (me consta que hay artículos que le gustan) y lea mis tuits. Nadie me llama “señor Basteiro” de manera tan dulce. Espero que, de paso, se anime a saludarme cuando nos cruzamos en el Congreso (nunca lo hace). Verá que, en directo, gano ;) — Daniel Basteiro (@basteiro) 10 de abril de 2018