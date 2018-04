Esta manchega la lía en ‘First Dates’ y deja sin palabras a su cita

Parece que el programa mantiene intacta su capacidad de sorprender… lo normal cuando se trata de un programa con esa audiencia y con ese seguimiento en las redes sociales.

Lo mejor de todo es que gracias al programa, estamos aprendiendo un montón sobre cómo ligar en este mundo moderno. Por ejemplo, gracias a la cena de Beatriz y Josemi, hemos descubierto que las primeras impresiones cuentan… ¡y mucho!.

“Mi amigas me dicen que suerte, porque no hay muchos que me aguanten. Es el pronto. No me duran mucho los enfados. Me dan mucha rabia muchas cosas y exploto”, dijo Beatriz en su presentación

Ella es una manchega de 27 años que llegó al restaurante de First Dates con dos rasgos básicos: que es una mujer peculiar… y que bastante “insoportable”, como “un pequinés que ladra mucho pero que luego es adorable”.

Su pretendiente era Josemi, manchego de 35 años que acudió al restaurante del amor de Cuatro en busca de una chica “al menos, tan simpática” como él.

Y lo cierto es que, al margen de cualquier otra consideración, el chaval quedó deslumbrado con Beatriz: primero se fijó en su cuerpo, luego puso el foco en su cara… y, finalmente, su pelo de color rosa terminó de conquistarle.

“Me gusta”, reconoció ante la cámara con una sonrisa de oreja a oreja.

Con esa primera impresión, el joven comenzó a interesarse por los tatuajes de su cita, que desgraciadamente para él no quedó tan impresionada como él con su físico, aunque no le pareció mal.

