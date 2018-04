Palomera va palo tras palo; tremendo revolcón por querer defender al podemita de la beca black con argumentos vacíos

Qué difícil lo tiene Cristina Cifuentes para seguir como Presidenta de la Comunidad de Madrid con su máster falso, pero tan difícil como lo va a tener el podemita Íñigo Errejón para intentar sucederla cuando todo el mundo recuerda su propio pufo con la universidad.

La beca black de Errejón con la universidad de Málaga, que le dio una cuantía de 1.800 euros mensuales (se la otorgó otro que más tarde sería diputado podemita) por ni acercarse por la facultad, le va a perseguir siempre al ‘pequeño Trotsky'...

Aunque sorprenda, aún encuentra algunos defensores en las tertulias televisivas Errejón, pero no creemos que le vaya a gustar la representante de esta defensa: la insultadora profesional, Esther Palomera. El ataque de histeria de Esther Palomera cuando la dejan en evidencia: insulta a Periodista Digital y encima pide el amparo de la APM.



Palomera, que ya ha cumplido los 50, comenzó su carrera profesional en ABC en 1990 como informadora política de la sección de Madrid hasta que en 1994 asumió la jefatura de la sección de Sanidad.

En 1998, de la mano de Luis María Ansón que siempre fue su mentor, participó en la fundación del periódico La Razón como redactora jefe de la Sección de Madrid.

En el año 2000, fue nombrada por José Antonio Veraadjunta a la dirección y cronista parlamentaria.

Catorce años más tarde, sale de La Razón con una suculenta indemnización y ficha como 'analista' por el medio digital del grupo PRISA El Huffington Post.

Una peripecia semejante, con salto mortal político al final, sólo ha sido efectuda en la prensa espeñola reciente por Lucía Méndez, quien pasó de ser asistente de confianza de Miguel Angel Rodríguez en La Moncloa de Aznar, a partirse el pecho por Podemos en 'El Mundo'.

Pues con ese acrisolado historial y por razones que sólo conoce ella, este 11 de abril de 2018, Palomera se empeñó en 'El Programa de Ana Rosa' en defender la futura candidatura del podemita Errejón ante los ataques de periodistas como María Claver y Arcadi Espada, con argumentos tan solventes como "el debate hoy es el máster de Cifuentes".

Hay que reconocer que Palomera, si no insulta, se pierde:

María Claver: Unos señores que quieren proponer de candidato a la presidencia a la Comunidad de Madrid a Íñigo Errejón, al que precisamente le ha inhabilitado una universidad por haber estado becado cobrando más de 1.800 euros todos los meses sin ir por allí. Es surrealista...

Palomera: Pues eso lo tendrá que explicar Errejón cuando sea candidato... Ahora estamos en otra pantalla.

María Claver: A ver si no te contradices tú misma. Has dicho antes que no puedes decir una cosa si no tienes claro lo que tienes detrás.

Palomera: ¿Pero Errejón es candidato a la Comunidad de Madrid? ¿Es candidato?

María Claver: Ellos están dándole ese nombre a todo el mundo. ¡Hay que tener un poco de coherencia!

Palomera: Pero el debate hoy es la Comunidad de Madrid y el máster de Cifuentes.

Arcadi Espada: Errejón tampoco hizo algo demasiado distinto a lo de la señora Cifuentes. Realmente el candidato Errejón lo va a tener un poco difícil cuando le saquen el espejo de Cristina Cifuentes.