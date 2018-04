Saray Montoya hundida: "He llegado a unos límites a los que nadie debería llegar"

Era el momento de la noche y no defraudó. Tras sufrir una expulsión disciplinaria por tirar del pelo y pegar un pisotón a Romina Malaspina, Saray Montoya llegaba al plató de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' con mucho que explicar. Sin embargo, y tras saludar a su marido Jorge con un abrazo que parecía infinito, la exconcursante dejó claro que era momento de disculparse por lo ocurrido: "Tengo que pedir mucho perdón. Soy humana y perdí los papeles".

Visiblemente cansada, Saray ha sido tajante en cuanto a su actuación en 'Supervivientes 2018': "Lo siento mucho de verdad. Pero de corazón. Llegaron hasta mi punto más débil. Esa noche se hizo todo delante de cámara. Soy una buena persona, pero una mala concursante. He llegado a unos límites a los que nadie debería llegar. Este concurso no expulsa a las personas malas porque no se hacen, se nace. He aprendido a pedir perdón y que los fracasos te corrigen como persona. Yo estoy mal conmigo misma. No quiero que mis hijas me vean así. Yo pasé unos protocolos que no debería haber pasado. Quiero que la gente me perdone y para eso yo también tengo que perdonar". Unas palabras que han arrancado el aplauso del público, según recoge Lecturas.

¿Qué opina de que sus compañeros estén mejor sin ella?

"Lo que ellos están haciendo lo veo perfecto. Cada uno se venga como quiere (tras ver un vídeo en el que sus compañeros quemaban una lanza que ella había hecho para pescar). Yo creo que no he sido tan mala. He sido franca de corazón cuando he tenido que discutir. Hablo alto, pero he tenido buen corazón y lo he demostrado. A mí me han quemado mucho por dentro", ha querido dejar claro.

