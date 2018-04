Los millonarios de la TV3 y sus satélites defienden la violencia contra España: "Es un toro que nos amenaza"

Todos a una. La Guardia Civil y la Audiencia Nacional investigarán si los sabotajes de los comités de defensa de la pseudorrepública son o no actos de terrorismo, pero si de los medios de la ‘corpo' con TV3 a la cabeza dependiera, los CDR deben ser elevados a la categoría de ‘santos'. Porque hay que ver que defensas que se han visto en las últimas 24 horas.

Comienza la mañana, con Terribas y Basté

A las 6 de la mañana iniciaban sus programas los portavoces radiofónicos del ‘process'. En Rac1 - la radio que hasta hace bien poco dirigía Eduard Pujol, hoy diputado y portavoz oficial de Puigdemont - arranca su programa Jordi Basté, que es la versión elegante del victimismo. Basté se puede permitir criticar a sus líderes políticos (Junts, ERC o CUP) siempre y cuando en los momentos trascendentales esté con la causa.

"¡Es inaceptable es que alguien que ha protestado cortando una carretera o levantando una barrera de una autopista de peaje sea marcado por un juez con delitos de rebelión y terrorismo!".

Lo dice Basté y alguno les vendrá a la memoria aquel tertuliano abertzade, Joaquín Navarro Estevan, se indignaba de que a los jóvenes de kaleborroka les acusaran de terrorismo por lanzar ladrillos contra ventanas de los concejales amenazados.

A la misma hora que Basté, en Catalunya Radio está Mónica Terribas, que es la versión macarra del victimismo radiofónico y se permite dramatizar un poco más

"Acusaciones de terrorismo y violencia en los CDRs en un país que lo ha conocido demasiado de cerca (...) ¡pero no hay suficiente cárceles, ni suficientemente comisarías para un movimiento que reúne a más de dos millones de personas!"

Es una genuina profesional del victimismo. Idigoras no lo habría dicho mejor.

Els Matins: "Jo Soc CDR..."

"¡La detención de activistas de la CDR ha causado mucha impresión!", comenta Lidia Heredia al comenzar ‘Els Matins' de TV3. "Estupor entre los movimientos sociales". Apenas han pasado unos segundos de programa y ya cuelan la imagen de manifestantes en favor de los CDR con el cartel "Jo Soc CDR, no som terroristes". (Sutiles ¿verdad?) "Hay un debate, o más bien un escándalo", dice Heredia.

En la mesa de tertulianos todos, entre los que estaban Antonio Baños (periodista ex CUP) o el profesor victimista Joan B. Culla, defendieron a los CDR. Además Lidia Heredia se trajo a un experto, el veterano abogado José Miguel Domínguez Ventura. "¿Qué le parece la acusación contra los CDR?" (pregunta cínica de Heredia, si estuviera a favor no le habrían traído a TV3). "No estoy de acuerdo" (...) "la conducta de esta chica detenida no puede compararse con el terrorismo. Sólo faltaban Ekaizer o Pérez Royo, pero ya tendrán más ocasiones durante la semana.

Tot es Mou: "España amenaza derechos y libertades"

En el programa ‘Tot es Mou' Helena García Melero sacaba el tema reconociendo que la detención de una de las líderes de la CDR, Tamara Carrasco, "nos ha inquietado mucho" (queda la duda si en el ‘nos' se refiere a todos los del programa, a toda TV3 o a todos los catalanes, ya puestos a erigirse portavoz). El experto es Xavier Pellicer, abogado de ‘Alerta Solidaria' para darnos el perfil humano la detenida y su situación.

Y vuelven a presentar al Estado español como un ente que acosa a los ciudadanos catalanes que quieren ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión (debe ser que el sabotaje es ‘libertad de expresión' para estos tipos). Más inteligente fue otro de las voces habituales del periodismo victimista, Jofre Llombart, recordando que los controladores aéreos sabotearon el espacio aéreo español en 2010, en lo que resulta difícil no darle la razón, pero al final le puede las entrañas y acaba deslizando la idea de que España se está convirtiendo en un Estado totalitario "de manual" y asegurar que no encuentra motivos para no comparar España con Turquía.

En ‘Tot es Mou' también entrevistas - otra vez - al magnate y productor Antoni Bassas (que es uno de los jerifaltes del diario ‘Ara', y que produce para TV3 espacios como ‘APM'), Bassas asegura que España actúa "como un toro al que le han puesto banderillas" y dice abiertamente que el Estado español: "amenaza los derechos y las libertades" de los catalanes.

El programa ‘APM!' que produce Bassas y se emite los miércoles también dedicó s edición de este 11 de abril uno de sus zapping para ridiculizar a los informativos de TVE, Antena 3 TV y otros por cómo habían hablado de los CDR.

"Está Passant": ¡Cortas las carreteras no es golpe de Estado, amigos!

Otro magnate y productor de TV3 - y socio de Bassas - Toni Soler, también sale en su programa a defender en su programa y a volver a hacer otra referencia a Turquía.

"Acusan a los CDR de terrorismo y rebelión por cortar una carretera. Al saberlo Erdogan dijo ‘chicos, como os pasáis'.

Soler deja de caer que el Estado español quiere criminalizar al independentismo.

"¡Cortar las carreteras no es un golpe de Estado, amigos!", comenta Soler sonriente.

También la sección de Jair Domínguez, que de tema de violencia sabe bastante ("la violencia es una solución", sic), se puso en la tarea de ridiculizar a algunos periodistas que habían escrito sobre los CDR.

Por cierto Toni Soler, cuando uno de tus empleados, Toni Alba, dijo que España era ‘terrorista', no se lo reprochaste en tu programita.

En lo referido al programa ‘Mes 324' ya había demostrado su defensa de los CDR la noche del 10 de abril con Xavier Graset riéndose mientras aludía al informe de la Guardia Civil sobre el tema.



Todos los diarios al servicio del indepe-victimismo (Ara, Punt Avuí, Nacio Digital, Vilaweb, El Nacional, Público.es... - cuya financiación también es en parte con dinero público - también se han volcado al servicio de la causa. "En España llaman de madrugada y no es el lechero", escribe Iu Forn parafraseando a Churchil para presentar a España como un país dictatorial.

Ciertamente aquel que consuma demasiados minutos de TV3 no podrá concluir otra cosa que no sea que los CDR son unas pobres víctimas subyugadas por esa malvada y odiosa entidad que forman la Catalunya no independentista y el resto de España denominada ‘El Estado', que es ‘totalitario' y peor que Turquía.