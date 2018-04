La carta de la bruja asesina de Gabriel a Ana Rosa Quintana: "¡Fue un accidente!"

Este 12 de abril de 2018 sorprendió Ana Rosa Quintana con una exclusiva brutal y muy polémica en Telecinco: publicó la carta que Ana Julia Quezada -la asesina del niño Gabriel- le había enviado.

En un momento en el que esta salvaje y despiadada homicida está en el centro de todas las iras, aunque ya ha bajado mediáticamente el suflé del crimen de Gabriel, no se sabe muy bien cómo caerá esta misiva entre la audiencia:

Estoy impactada de saber todas las mentiras que se han dicho de mí. Mi versión de los hechos: fue un accidente y siempre lo será porque es la verdad. Me asusté mucho y el miedo te bloquea. No fui lo suficientemente fuerte para decirle a mi pareja ni a nadie lo que había pasado y poco a poco me fui metiendo en una bola más grande.

Ángel, Patricia, a todos; perdón.