'Echeminga' monta el numerito con Ferreras en laSexta y defiende la violencia de los CDR

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha sido uno de los invitados, este jueves 12 de abril de 2018, de Antonio García Ferreras en 'Al Rojo Vivo' de laSexta.

El de Podemos ha dedicado gran parte de su intervención a arremeter contra el PP, contra Cristina Cifuentes y contra Ciudadanos.

Pero el hilo argumental se ha roto cuando ha sido preguntado por los actos violentos que se están produciendo en Cataluña y organizados por los Comités de Defensa de la República. Echenique ha negado que estas acciones sean catalogadas como terrorismo.

"Llamar terrorismo a esto es un torpedo en la línea de flotación de la democracia liberal. Es una vergüenza que el partido más corrupto de la democracia llame terrorismo a cantar, poner tuits y manifestarse", decía el número dos de Podemos interrumpiendo en varias ocasiones a García Ferreras.

Pablo Echenique iba más lejos y acusaba al PP de "insultar a las víctimas de terrorismo" y aprovechaba de nuevo el tema para arremeter contra Ciudadanos: "Albert Rivera celebró con un tuit la detención de una persona vinculada con las manifestaciones. Esto es una vergüenza para un dirigente que aspira a ser presidente de este país", decía el dirigente morado.

Preguntado sobre si considera violencia las manifestaciones y actos de boicot que está sufriendo Cataluña, Pablo Echenique negaba la mayor:

A lo mejor es violencia, y puede ser que haya actos violentos en las manifestaciones. Creo que no es la manera de conseguir fines políticos, no entiendo este tipo de actuaciones. Puede ser una falta, incluso puede ser en algunos casos algún tipo de delito, yo no soy abogado, pero no es terrorismo.