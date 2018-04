Kiko Hernández saca a la luz el desconcertante mensaje de Alejandro Albalá sobre el futuro de su relación con Sofía

María Lapiedra, Isa Pantoja y Alejandro Albalá ya han aterrizado en Madrid este miércoles. Los tres han sido protagonistas de Supervivientes por diferentes motivos. La primera, por abandonar el concurso 20 días después; la segunda por su boda express con Alberto Isla y, el último, por dejar en directo a su novia, Sofía Suescun, además de convertirse en el primer concursante de la próxima edición del reality.

Pese a haber sido muy duro con su ex en Honduras, parece que Albalá ha recapacitado y podría haber dado una segunda oportunidad a la navarra, quien le prometió volver a ganarse su confianza en lo que restaba de concurso, según recoge Ecoteuve.

"Se te debería caer la cara de vergüenza. No me has guardado ni un minuto de respeto. Te fuiste diciendo que me quería y me amabas y al día siguiente ya estabas tonteando con otro. Ya había roto y ahora se lo digo a la cara para que ella lo sepa", le dijo en la isla muy enfadado tras su tonteo con Logan.

Kiko Hernández ha sacado a la luz un mensaje que le habría mandado Albalá, antes de saber que Hugo Paz, ex de la robinsona, fuera concursante de Supervivientes. "De parte de Sofía que gracias a todos y que nos apoyéis. Si todo va bien, volveremos a estar juntos, dentro de poco la defenderé a muerte", decía dicho escrito.

