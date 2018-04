Va a su cita con un escotazo y sin sujetador y el chaval se queda mudo

Jesús, un sevillano de 26 años, no podía retirar los ojos de Samantha, una malagueña de 24. La chica ha llegado al restaurante de First Dates con un gran (GRAN) escotazo, y el efecto imán ha superado la mejor de las previsiones, según recoge ElHuffPost.

- Jesús. ¿No llevas sujetador? - Samantha. No, tío. No llevo, la verdad. Y por eso tengo un problema. La camiseta es así de otra forma, pero como se me veían las pocas tetas que tengo pues... - Jesús. Tiene su rollo. - Samantha. Hombre, primo. Son chiquititas pero son juguetonas. ¿Tú qué te crees? - Jesús. (Ovación) ¿Son juguetonas? Pues entonces nos vamos a llevar bien. - Samantha. ¿Pero qué estás mirando, tío? Si no tengo ná.

A partir de ese momento, la atracción entre la pareja y la temperatura del restaurante han empezado a subir drásticamente: "A mí no me hace falta que tenga una teta grande paraaaa... ¿Tú me entiendes? Que me gusta, que me ha molado ese destapaíto", ha reconocido el chico. Pincha aquí para ver el vídeo en la web de Cuatro

Samantha, por su parte, estaba encantada con la situación: "La guasa que tiene me encanta. Que tenga picardía, rollito, que tire de ti", ha argumentado la chavala.

VÍDEO DESTACADO: 'First Dates': "¿Has tenido fantasías sexuales con Mortadelo?"