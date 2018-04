Chabelita invita a Jorge Javier a su boda con Alberto Isla

El presentador quiso saber cómo se sentía tras la ceremonia: "Fue súper bonita, súper emotiva. No me la esperaba así, porque no sabía que estarían todos", empezó diciendo Isa, que confesó que le sorprendió que Isla la pidiera matrimonio en el programa.

La boda garífuna no será la definitiva, puesto que ambos tienen planeado darse el 'sí quiero' en España ante familiares y amigos. Y ahí es donde llegó la gran sorpresa de la noche: "Estás invitado", le dijo la exconcursante a Jorge Javier, que acabó tirándose al suelo de la emoción. "¿De verdad?", le preguntaba sorprendido, ya que esto podría abrir una guerra con su madre, Isabel Pantoja, según recoge Ecoteuve.

"Ya veremos cómo lo hacemos. Pero yo quiero de verdad que tú estés, porque te tengo mucho cariño", le dijo al presentador, que le replicó con un divertido "¡Pues yo te regalo la yogurtera!". "

En la misma escena, con ambos todavía en el suelo, Isa le confesó a Jorge Javier que había hecho "tiki, tiki" con Alberto en la isla del programa. "Como dicen que soy una máquina sexual, que me parece fatal, para ser fiel a mi currículum... pues lo he hecho", le dijo al presentador desvelando que "no duró mucho" porque enseguida se acercó un cámara.

"Fue una noche de bodas en toda regla", siguió diciendo al tiempo que confesaba que Isla era el que más ganas tenía. "Me despertaba y todo para hacerlo", afirmó. "Yo pensaba que allí no daban ganas. Ahí se te va todo y Alberto, obviamente, siempre tiene", comentó provocando las risas de Vázquez. "Si es que vaya diferencia de viaje... ¡Toma!", le decía a Albalá, que tuvo una aventura diferente al romper con Sofía.

