Deja 'plantado' a su cita y se va al baño... ¡con otro chico!

Miguel e Íñigo estaban teniendo una cita de lo más agradable y parecía que la cosa entre los dos iba viento en popa. Sin embargo, en un momento de la velada, Miguel empezó a ponerle ojitos a un chico que a su vez estaba teniendo una cita con una chica en otra mesa.

Cuando este se levantó para ir al baño Miguel aprovechó y se fue con él para coincidir en el servicio. "El chico es súper majo, te lo juro que es súper majo, pero...a mí tienen que llamarme más la atención", le dijo al chico de la otra mesa. "Yo me liaría contigo, por ejemplo. ¿Ves? Yo me liaría contigo, te lo digo de verdad", le piropeó mientras este le reconocía que "no tenía feeling" con la chica, según recoge Ecoteuve.

Miguel tardó bastante en regresar del baño y a su regreso a la mesa, se excusó con Íñigo. "Perdona, es que había una cola enorme", afirmó antes de reconocer ante las cámaras que no quería tener una segunda cita con él. "Es un chico encantador, pero es que esa tripota...", afirmó.

VÍDEO DESTACADO: 'First Dates': Él la llama vieja y ella lo deja en ridículo con dos palabras