El fanático jefe de la TV3, en su mundo: "Todo el mundo dice que somos la televisión más plural que existe"

"¡Sin duda es una buena noticia!", exclaman desde Catalunya Radio, en el programa de Roger de Gracia. ¿A qué se refiere? ¿A que por fin los independentistas presentaran a un candidato que no esté acusado de ningún delito para poder poner fin al 155?

No. A que TV3 ha superado el primer contencioso administrativo con Hacienda sobre el pago de deudas acumuladas por el IVA tema, que sin duda tenía sin sueño a todos los independentistas catalanes. "¡Hemos ganado el primer round!", gritaban eufóricos en 'Estat de Gracia' mientras sonaban vítores.

Como hacer la pelota al jefe es un derecho fundamental, Roger de Gracia dio paso a su capo, Vicent Sanchís, director de TV3, para que se felicitara del 'triunfo'. "Estoy contento, pero no debemos alterar más al rival" (no queda claro si 'el rival' es el ministerio de Hacienda, Montoro o esa palabra que tanto gusta repetir con tono despectivo en la corpo de "el Estado").

Sanchís tuvo que reconocer que si no hay Generalitat antes de julio la tele que sirve a los independentistas catalanes (aunque la paguen la totalidad de los mismos) podría encontrarse en serio problemas al no poder aprobarse nuevas partidas presupuestarias.

El hecho de ser el director de la televisión más sectaria de España – galardón muy encomiable si se tiene en cuenta que tenía competencia dura con Canal Sur o Telemadrid, pero TV3 ha batido a todos – no impide que Vicent Sanchís no pueda evitar pavoner todo lo que pueda. El activista por la independencia reciclado en jefe de la televisión pública catalana aprovechó para criticar a Felipe González.

Al ex presidente la ‘corpo’ independentista le lleva vapuleando toda esta semana tanto en TV3 (‘Preguntes Frequents’) como en Catalunya Radio (Patrycia Centeno y demás) porque cometió la osadía de decir en La Sexta que no aceptaba ir a TV3 por no parecerle suficientemente plural.

Roger de Gracia – ¿Tiene optimismo? ¿Cree que la gente que no vive en Catalunya de una vez por todas se convencerá de que hacemos un buen trabajo? El otro día Felipe González dijo que TV3 era mucho más parcial que TVE, que era horroroso.

Vicent Sanchís – Sobre todo porque Felipe González ve TV3 que da gusto. Seguro. Seguro que si el entrevistador [Jordi Évole] hubiera estado un pelín hábil le habría preguntado. ¿Y qué programas de TV3 ve usted? ¿Y quién los presenta? Me hubiera encantado que Felipe González hubiera respondido diciendo los nombres de los presentadores o de los programas. O explicarle quién es el señor Ramón Pellicer. El Sr. Felipe González no tiene ni idea de TV3. Repite una canción que muchísima gente del resto del Estado ha comprado, que es que TV3 y Catalunya Radio son instrumentos de adoctrinamiento. Y eso es muy fácil de comprar. (…) Me encantaría que Felipe González mirara TV3. (…) Y por qué considera que una televisión donde el Comité de Empresa o el CAC, todo el mundo dicen que es la tele más plural que existe. (…) Y que explique qué programas no le gustan.

Lo mejor es que Vicent Sanchís considera que la opinión del Comité de Empresa y el CAC es equivalente a la de ‘todo el mundo’. Y considera que todos los que la critican es ‘porque no ven TV3’ (claaaro, Vicent, no hemos visto que lleváis toda la semana presentado a los CDR como hermanitas de la caridad frente al ‘violento’ Estado).

Pero ya que lanza un reto público le respondemos fácilmente. Dice que TV3 es la televisión ‘más plural que existe’.

Pluralidad significa gente con opiniones diferentes. Si cogemos los presentadores o conductores de espacios de TV3 y Catalunya Radio, encontramos a un gran número de ellos que se ha declarado abiertamente independentista y son activistas del independentismo (o ‘soberanismo’ como dicen en su jerga) del estilo Monica Terribas, Antoni Bassas, Empar Moliner, Xavier Graset, Ricard Ustrell, Toni Soler, Albert Om, Quim Masferrer, Xavier Bosch y un largo etcétera en el que podríamos incluir al propio Sanchis.

¿Es capaz Sanchís de darnos el nombre de un solo presentador o conductor de programa de su TV3 o su Catalunya Radio que se declare ‘constitucionalista’ o, siguiendo su jerga, ‘unionista’? ¡Menos pavo con el tema de la pluralidad, so fantasma!

Y este domingo el propio director de TV3 se trasladará hasta Alemania para entrevistar a Carles Puigdemont, cuanto honor. Que no falte el trato de ‘president’ de Sanchís a Puigdemont, pero ¿se atreverá a ponerlo en el rótulo?