Jesús Vázquez: "¿Por presentar ’Factor X' trabajaría hasta con el demonio?

"A nivel profesional, estar al frente del gran talent show mundial es una responsabilidad, un honor y un orgullo. Me hace muchísimas ilusión", dice el gallego en palabras a ECOTEUVE.ES. Sin embargo, su sueño 'peligró' al saber que coincidiría en el programa con Risto Mejide tras la guerra abierta que mantuvieron en Operación Triunfo.

¿Se lo pensó mucho de verdad? "Mucho, mucho... no me lo pensé porque por el formato en sí, hubiera trabajado con el demonio si me lo hubieran puesto al lado y no es el caso", deja claro Vázquez antes de recordar lo que ocurrió. "Lo que pasó es que me quedé un poco frío. Era una historia que yo había dejado aparcada, que fue fea por las dos partes y que quizá no era el momento. Allí aparcamos aquella cosa tan fea que pasó. Yo dije: Sigo con mi vida y no quiero saber nunca nada más de esta persona", declara el gallego, que ha logrado cerrar con el tiempo sus viejas heridas con su compañero.

La reconciliación de Risto y Jesús Vázquez se produjo en privado, pero hay una conversación "muy jugosa" en la que ambos hablan del pasado que se podrá ver en el programa: "En este programa se graba todo. Y un día hablando por los pasillos, surgió ese tema, que no estaba en ningún guión", avanza.

Jesús Vázquez define además lo que para él significa tener el Factor X, desvela cuál es (para él) la cantante con el mayor Factor X del mundo y define uno por uno a los miembros del jurado. El presentador habla también de la resurrección del fenómeno OT y se moja con su opinión de Amaia y Alfred como nuestros representantes en Eurovisión: "Si han ganado y tienen mucho apoyo en España, ¿por qué no van a gustar en Europa?", reflexiona.

