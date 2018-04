La audiencia le da la patada al novio de Mayte Zaldívar a la primera de cambio

"Me he dejado el pellejo pero parece que eso no me interesa. Si no me quieren, me voy", dijo el ya exparticipante después de que Jorge Javier Vázquez anunciase su nombre.



La salida de Fernando se produjo justo después de protagonizar, durante la gala, una tremenda bronca con Raquel Mosquera, a quien acusó de no participar en las tareas de pesca, según recoge Ecoteuve.

Fernando fue el eliminado de los cinco nominados de la semana (María Jesús, Sofía, Romina y Sergio) y de ahí pasó al Mirador, donde llevan semanas conviviendo su novia, Mayte, y Melissa. Los tres se sometieron al último televoto y Fernando fue el eliminado definitivo.

Los concursantes, por otra parte, volvieron a nominar de cara a la semana pasada. Cuatro supervivientes están propuestos para la expulsión.

Nominados lado civilizado:

Raquel Mosquera (nominada del grupo)

María Jesús Ruiz (nominada del líder Logan)

Nominados lado salvaje:

Sofía Suescun (nominada del grupo)

Francisco (nominado del líder Hugo)

VÍDEO DESTACADO: Supervivientes es un coñazo hasta metiendo a exconvictos, solo se salva Jorge Javier Vázquez