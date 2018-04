'Factor X': Un aspirante se derrumba al descubrir que compite contra su expareja

A falta de musica, mucho morbo. Y rollos a tres bandas, que es lo que calienta al respetable. Factor X , el talent musical de mayor éxito mundial, aterrizó por fin en Telecinco este pasado 13 de abril de 2018.

Jesús Vázquez tuvo la gran responsabilidad d ejercer como maestro de ceremonias, mientras que el jurado está formado por Laura Pausini, Risto Mejide, Xavi Martínez y Fernando Montesinos.

La labor de estas cuatro eminencias será el hallazgo de un solita o grupo musical con una personalidad que «marque la diferencia» que lo eleve al estrellato.

Al margen del aspecto puramente musical, uno de los aspectos que más morbo despertaban de este estreno era el reencuentro entre Jesús Vázquez y Risto Mejide. Los dos se conocen desde hace años, cuando trabajaban juntos en Operación Triunfo, y fueron los protagonistas de un acalorado enfrentamiento ante las cámaras.

Entre los aspirantes que pasaron por el escenario de este talent show, pudimos ver a Crislo, la novia de Roi de OT 2017. Aunque no fue la única cara conocida. La organización del concurso ya avanzó que habrá alguna más. De momento, el formato se estrena hoy en Mediaset para convertirse en el fenómeno social de la temporada.

Creado en 2004 por Simon Cowell, Factor X llega precedido por el rotundo éxito cosechado en los cincuenta países en los que se ha estrenado. El programa ha revolucionado las audiencias, con más de 500 millones de espectadores a nivel mundial. De hecho, artistas como Ruth Lorenzo, Leona Lewis, One Direction o James Arthur salieron de esta competición musical. Un talent repleto de emociones y que irá creciendo en intensidad programa tras programa.

Producido por Mediaset España en colaboración con FremantleMedia, el programa arrancó con las audiciones, primera fase del concurso en la que los cuatro jueces tendrán que elegir a 48 concursantes entre 300 candidatos. Una vez superada esta etapa, se asignó a cada juez una de las cuatro categorías en las que serán distribuidos los participantes: chicos de hasta 24 años, chicas de hasta 24 años, mayores de 25 años y grupos musicales.

A partir de ese momento, los jueces emprendieron una reñida batalla para conseguir potenciar el talento de sus candidatos, convertirles en auténticas estrellas de la música y alzarse con la victoria.

La gala empezó con una escena inédita, con Risto haciendo un papel al que no estamos acostumbrados. La primera aspirante de la noche, Elena, sueña con dedicarse a la música y demostró que lo merece con su interpretación de I will always love you. Risto vio su actuación asombrado, con el rostro emocionado y, al terminar, se deshizo en elogios para lo joven:

«La sensibilidad que has demostrado en el escenario hacía muchos años que no la veía».

Hacia la mitad del programa apareció en el escenario Jony, un joven que había decidido probar suerte en Factor X. Pero acto seguido, a la siguiente actuación, fue el turno de Israel, que resultaba que era el exnovio de Jony.

Israel no sabía que Jony estaba en el programa, pero se lo cruzó por las pasillos cuando salía a cantar. Al enfrentarse al jurado estaba con los ojos llorosos, desubicado y balbuceando lo que le había pasado:

«No quiero que esta oportunidad gire en torno a mi ex».

Risto le animó a cantar primero, a utilizar todos esos sentimientos en su actuación y ya luego hablarían de su problema. Así lo hizo Israel, que consiguió con su potente voz el visto bueno de los jueces, pero no le importó mucho.

«Ahora mismo me da igual porque estoy pensando en lo otro, esto es como si no me importara en este momento», dijo Israel entre lágrimas, totalmente desconsolado.

«Lo entendemos, las cosas del corazón son así», intentó calmarlo el presentador.

Risto y los demás también se levantaron a consolar al joven. «Ahora los dos sois concursantes de Factor X y hay que mirar al futuro», le dijo el catalán abrazándole, «yo tengo ahí un presentador con el que me peleé y ahora estamos intentando retomar nuestra relación».

Algo más animado, el aspirante se marchó sabiendo que, de ahora en adelante, deberá competir contra su expareja.