Maria Pau Domínguez, ex de Paco Lobatón, está convencida de que es mejor acabar una relación que forzarla

A finales de enero abandonaba la presidencia del consejo de Telemadrid "por motivos personales", después de haber sido elegida consejera por la parte de Ciudadanos. Hace un año protagonizaba muy a su pesar páginas más propias de las secciones de sucesos cuando su ex novio, el periodista José María Yáñez, aporreaba su puerta en estado ebrio a altas horas de la madrugada. Ahora, comparece nada menos que en TVE y dice que el final de una relación es lo mejor en cuando se llega a situaciones insostenibles: "A veces necesitas un poco de oxígeno", dijo.

La Policía detuvo al periodista José María Yáñez, ya por entonces ex jefe de Gabinete de Ciudadanos en Madrid, por un presunto delito de violencia de género contra su ex, Mari Pau Domínguez. El ex dirigente naranja había proferido insultos y descalificaciones hacia la periodista en la puerta de su casa y también en Twitter, donde escribió que su cargo de consejera en Telemadrid estaba "podrido" e insinuó que su nombramiento tenía que ver con ser la ex de Paco Lobatón, que está de nuevo en TVE con el programa Desaparecidos, la versión moderna de su mítico ¿Quién sabe dónde?, presentado por la periodista Silvia Intxaurrondo, según recoge Informalia.

Mari Pau mantuvo dos décadas de relación con Lobatón. Y ambos protagonizaron también un divorcio complicado, con requerimientos, demandas y contrademandas. Tanto por eso como por su estratosférico escándalo con Yáñez, su otra pareja, cobra sentido lo que Mari Pau recordaba este viernes en TVE, delante de toda España, en vivo y en directo: "La gente que no sabe que me había divorciado me decía: '¿Te has divorciado? No me había enterado, cuánto lo siento?', comentaba la escritora y periodista en Amigas y conocidas. "Yo no lo siento. No lo sientas tú. A veces es una liberación porque a veces es insostenible. A veces para superar una relación necesitas un poco de oxígeno", dijo.

